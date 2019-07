Milliardär will mindestens 67,5 Prozent an Metro

EP bietet für die Stammaktien der Metro AG 16,00 Euro und für die Vorzugsaktien 13,80 Euro. Bisher hatte es lediglich geheissen, Kretinsky wolle genügend Aktien angeboten bekommen, um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit den Düsseldorfern abzuschliessen. 67,5 Prozent seien aus Sicht von EP Global ausreichend, um einen solchen Vertrag nach Vollzug des Deals sicherzustellen, hiess es nun.

Der Metro-Konzern teilte mit, Vorstand und Aufsichtsrat würden die Angebotsunterlage nun prüfen. Danach wollen sich die Gremien wie gesetzlich gefordert in einer begründeten Stellungnahme äussern. Nach Bekanntwerden der Angebotspläne von Kretinsky hatte das Unternehmen von einer erheblichen Unterbewertung gesprochen und seinen Aktionären zunächst von der Annahme des Angebots abgeraten. Die Stammaktie notierte am Mittwochnachmittag mit 15,91 Euro weiter unter dem Angebotspreis, dementsprechend spekulierten die Anleger auch weiter nicht in grossem Stil auf eine Erhöhung der Offerte.

Kretinsky war mit seinem slowakischen Partner Patrik Tka über die EP Global im vergangenen August bei dem schwächelnden Grosshändler Metro eingestiegen. Aktuell hat er sich nach eigenen Angaben bereits 32,72 Prozent der gesamten Stimmrechte am MDax -Konzern gesichert, darunter 15,2 Prozent des Grossaktionärs Haniel und weitere 5,39 Prozent vom Elektromarktbetreiber Ceconomy , der vor der Aufspaltung Teil von Metro war./men/he

