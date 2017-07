Milliarden-Deal: Buffett will texanisches Energieunternehmen kaufen

(Ausführliche Fassung) - Starinvestor Warren Buffett will sein Energiegeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf ausbauen. Buffetts Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway gab am Freitag die Übernahme des insolventen Konzerns Energy Future Holdings (EFH) bekannt, zu dem der grösste texanische Stromanbieter Oncor gehört. Der Kaufpreis für die Dachgesellschaft, die zunächst neu aufgestellt werden soll, beträgt 9,0 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro) in bar.