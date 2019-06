Milliardendeal: US-Konzern Abbvie will Botox-Hersteller Allergan kaufen

(Ausführliche Fassung) - In der Pharmabranche bahnt sich ein weiterer Milliardendeal an: Der US-Konzern Abbvie will sich den Botox-Hersteller Allergan einverleiben. Die Vereinbarung, der die Allergan-Führung bereits zugestimmt hat, bewertet den Botox-Hersteller mit 63 Milliarden US-Dollar (55 Mrd Euro), wie beide Seiten am Dienstag in North Chicago (US-Bundesstaat Illinois) und im irischen Dublin mitteilten.