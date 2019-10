Die Mindestlöhne für die Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie steigen per Anfang des kommenden Jahres um 100 Franken. Die Vertragsparteien des Branchen-Gesamtarbeitsvertrags (GAV) hätten sich "nach zähen Verhandlungen" auf eine entsprechende Erhöhung geeinigt, teilten der Verband Swiss Textiles sowie die Gewerkschaften Unia und Syna am Mittwoch mit.