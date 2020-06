Minister hält Teil von Rohbau von Tesla-Fabrik im Herbst für möglich

Die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla bei Berlin könnte nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) schon im Herbst teilweise im Rohbau zu sehen sein. Er hielt es am Mittwoch in Potsdam für möglich, dass der Bau in Grünheide nahe Berlin über weitere vorläufige Genehmigungen bis dahin voranschreitet, obwohl das komplette grüne Licht für das Umweltrecht aussteht. "Für den Fall, dass alles pikofein an der Stelle ist, würde ich nicht ausschliessen, dass an der Stelle schon deutlich etwas vom Rohbau (...) zu sehen ist", sagte Steinbach im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Die Forderung nach einem Baustopp wies er zurück.