Die Genfer Privatbankengruppe Mirabaud baut ihre Präsenz in Basel aus. Kaspar Hess, vormals Leiter des Bereichs Entrepreneurs & Executives für die Nordschweiz bei Credit Suisse, verstärkt nun den Schweizer "Desk" am Standort zusammen mit drei weiteren neuen Mitarbeitenden. Das Team der Bank in Basel für die private Vermögensverwaltung umfasst nun rund 15 Mitarbeitende, wie Mirabaud am Dienstag mitteilt.