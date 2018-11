Mirabaud holt UBS-Portfoliomanager für Small- und Mid-Cap-Aktienteam

Franklin besitze rund 16 Jahre Erfahrung mit europäischen Aktien, teilte Mirabaud am Donnerstag mit. Seine Karriere begann er bei New Amsterdam Partners. Seit 2002 arbeitete er in verschiedenen Positionen bei der UBS, zuletzt als Senior Portfolio Manager bei UBS Asset Management in London mit Schwerpunkt globale Aktien.

Mit Franklin stärke Mirabaud die Kompetenzen in der Vermögensverwaltung des bestehenden Teams für europäische Small- und Mid-Cap-Aktien, hiess es in der Mitteilung. Das Team will "heimliche" Stars in Europa identifizieren, diese zu einem aktiv verwalteten Portfolio kombinieren und damit über einen ganzen Konjunkturzyklus überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge einfahren.

tt/jb

(AWP)