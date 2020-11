Mischkonzern Bouygues blickt optimistischer auf Telekomgeschäft

Der französische Mischkonzern Bouygues hat im dritten Quartal wieder Boden gut gemacht und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Daher hob die Geschäftsführung ihren Ausblick für die Telekom-Tochter an. Im dritten Quartal stehe insgesamt unter dem Strich wieder ein Gewinn von 527 Millionen Euro, nachdem zum Halbjahr noch ein hoher Verlust gemeldet worden war, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging der Nettogewinn dennoch um 96 Millionen Euro zurück.