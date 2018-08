Mischkonzern Bouygues profitiert von Telekomgeschäft

Das anhaltende Wachstum im Telekomgeschäft hat dem französischen Mischkonzern Bouygues im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. So stieg der Nettogewinn um 40 Millionen auf 260 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro.