Bessere Geschäfte in der Mobilfunk-Sparte haben dem französischen Mischkonzern Bouygues im vergangenen Jahr einen Gewinnsprung beschert. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg 2018 im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 1,31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertrafen die Franzosen deutlich die Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten, die im Schnitt mit nur 1,08 Milliarden Euro und damit genauso viel wie im Vorjahr gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf knapp 35,6 Milliarden Euro. Das war auch mehr als erwartet. Zum Zuwachs trug vor allem eine steigende Kundenzahl im Mobilfunkgeschäft bei.