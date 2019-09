Mischkonzern Bouygues verkauft Anteile an Alstom für mehr als 1 Milliarde Euro

Der Mischkonzern Bouygues hat über Nacht einen Teil seiner Beteiligung am Zugkonzern Alstom verkauft. Gut 29 Millionen Alstom-Aktien, die insgesamt 13 Prozent der Anteile ausmachen, seien zu einem Stückpreis von 37 Euro verkauft worden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. In Summe ergibt das einen Verkaufserlös von knapp 1,08 Milliarden Euro.