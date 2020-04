Mischkonzern Bouygues zieht Ausblick zurück - Zunächst keine Dividende

Der französische Mischkonzern Bouygues zieht seinen Ausblick für 2020 zurück und will zunächst keine Dividende für 2019 zahlen. Wegen der Unsicherheiten, die sich durch das neuartige Coronavirus ergeben, müsse der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr kassieren, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Paris mit. Das gelte auf Gruppenebene und für alle Geschäftsbereiche ausser für den Telekombereich - für letzteres hatte Bouygues den Ausblick ohnehin ausgesetzt.