Mit-Organisator hält weitere Verlegung der Tokio-Spiele für denkbar

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, und der Präsident des lokalen Organisationskomitees, Yoshiro Mori, hatten eine weitere Verlegung der Tokio-Spiele ausgeschlossen, wenn sie wegen der Coronavirus-Pandemie nicht am 23. Juli 2021 eröffnet werden können. Allein die Verlegung um ein Jahr verursacht nach Schätzungen zusätzliche Kosten von bis zu sechs Milliarden US-Dollar.

Takahashi ist als ehemaliger Lobbyist eng mit den Spielen in Japan verbunden. Für seine Tätigkeit, vor der Wahl der Olympia-Stadt für 2020 die IOC-Mitglieder von Spielen in Tokio zu überzeugen, soll er vom japanischen Bewerbungskomitee Millionen von Dollar erhalten haben. Takahashi ist ein ehemaliger Mitarbeiter der japanischen Werbeagentur Dentsu, die die exklusive Marketingagentur für die Olympischen Spiele in Tokio ist./ac/DP/stw

(AWP)