Mit Tempo 300 durch die Wüste: Neuer Zug von Mekka nach Medina

Nach mehrjähriger Bauzeit hat in Saudi-Arabien ein neuer Hochgeschwindigkeitszug seinen regulären Verkehr zwischen den für Muslime heiligen Städten Mekka und Medina aufgenommen. Der erste Zug sei am Donnerstagmorgen mit mehr als 400 Passagieren an Bord losgefahren, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA.