Mitglied der Kohlekommission: Hambacher Forst sollte besetzt bleiben

Die Vertreterin der Tagebau-Betroffenen in der Kohlekommission hat die Aktivisten im Hambacher Forst dazu aufgerufen, trotz des Kompromisses in dem Gremium im besetzten Wald zu bleiben. "Weil man RWE hier einfach auch nicht vertrauen kann", sagte Antje Grothus am Montag dem Hörfunksender WDR5. Der Hambacher Forst sei weiter hart umkämpft. "Und man muss darauf achten, dass er geschützt wird."