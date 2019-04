Mittelstand kommt nur schwierig an Kredite - Unterschiede in Europa

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) haben nach wie vor Schwierigkeiten, in Europa an Kredite zu kommen - auch wenn sich die Situation zwischen 2015 und 2018 verbessert habe. Das ergab eine am Dienstag in Hamburg veröffentlichte Studie des führenden Kreditversicherers Euler Hermes. Danach hat sich die Finanzierungslücke für KMU von sechs auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung halbiert. "In Europa fehlen rund 400 Milliarden Euro", sagte Chefanalyst Kai Gerdes.