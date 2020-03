Mittelstandsverbund: Tausende Firmen benötigen wegen Corona-Krise dringend Hilfe

Im Mittelstand wächst die Sorge, ob dringend benötigte Hilfsgelder für Firmen rechtzeitig ankommen. Der Präsidenten des Mittelstandsverbundes, Eckhard Schwarzer, sagte am Donnerstag, die Verteilung der liquiden Mittel über die staatlichen Förderbanken und die Geschäftsbanken könnte in der bisherigen Systematik länger dauern als ein paar Wochen. Die allermeisten mittelständischen Betriebe, die auf Grund der staatlich verordneten Geschäftsschliessungen nicht mehr in der Lage seien, Umsätze und damit frische Liquidität zu erwirtschaften, bräuchten das Geld aber nicht in 6 oder 10 Wochen - sondern sofort.