Mobilezone bündelt deutsche Privatkundenmarken unter Dachmarke Powwow

"Wir hatten die Ausgangssituation, dass das DeinHandy-Team in Berlin und das Sparhandy-Team in Köln nur in ihrer Endkundenmarke denken", sagte Powwow-Co-Chef Jens Barth in einem gleichentags erschienenen Interview mit dem Magazin "Telekom Handel". "Für Sparhandy war DeinHandy in den letzten fünf Jahren der grösste Wettbewerber und genauso war es andersherum."

Man wolle aber, dass sich alle als Bestandteil eines neuen Teams begreifen würden, erklärte Barth. "Dafür haben wir jetzt die Powwow-Marke geschaffen. Die Marken Sparhandy und DeinHandy würden auf jeden Fall weitergeführt, sagte der andere Co-Geschäftsführer Wilke Stroman. Der Endkunde merke die Umfirmierung gar nicht. Ein Standort stehe nicht zur Disposition, sagte Barth: "Wir arbeiten standortübergreifend." Die Teams an beiden Standorten würden sich gut ergänzen.

Sparhandy sei etwa doppelt so gross wie DeinHandy. Und wenn man noch die TV-Marke Handystar dazunimmt, teile es sich in vier zu zwei zu eins auf, sagte Barth.

Unter das Dach der neuen Marke Powwow kommen die Marken Sparhandy, DeinHandy, DeinHome, Handystar, High, HandyInRaten und SH, wie es weiter hiess. Damit decke das Unternehmen über 80 Prozent des indirekten deutschen Telekommunikationsmarktes ab.

jb/ys

(AWP)