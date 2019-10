Mobilezone Deutschland und Philion hätten sich dabei auf einen Tausch von Anteilen geeinigt. Die Anteile von 30 Prozent von Philion an Mister Mobile würden an Mobilezone Deutschland zurückgehen. Im Gegenzug erhalte die Philion 100 Prozent der Anteile an der One Brand Solutions GmbH, der helfer-Line GmbH sowie der Onlineplattform handyflash.de. Letztere wurde den Angaben nach im Rahmen einer Insolvenzeröffnung im Juni dieses Jahres von der Mobilezone Unternehmensgruppe übernommen.

sta/kw

(AWP)