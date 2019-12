Mobilezone erhält per Anfang 2020 zwei neue Länder-Chefs. Roger Wassmer, bisher operativer Chef für die Schweiz und Österreich, wurde zum neuen CEO für die beiden Länder befördert. Zudem wurde Wilke Stroman zum CEO Deutschland und Mitglieder der Konzernleitung ernannt, wie der Handyverkäufer am Mittwoch mitteilte. Wassmer ist bereits jetzt in der Konzernleitung, an deren Spitze weiterhin Markus Bernhard steht.