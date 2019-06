Mobilezone hat Übernahme der SH Telekommunikation Deutschland vollzogen

Die neuen Namenaktien sollen am 24. Juni 2019 an der Schweizer Börse kotiert werden, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Nachdem Mobilezone Anfang Juni vom deutschen Kartellamt grünes Licht für die Übernahme von SH Telekommunikation erhalten hatte, wurde die Akquisition nun per 18. Juni vollzogen. Der Verkaufspreis wurde je hälftig in eigenen Aktien und in bar entrichtet. Somit wurden an die Verkäufer konkret 4'466'376 Aktien von Mobilezone übertragen und 37,5 Millionen Euro in bar überwiesen.

Die Verkäufer von SH hätten sich im Rahmen einer Lock-Up-Vereinbarung verpflichtet 50 Prozent der Aktien während zwei Jahren und die weiteren 50 Prozent während drei Jahren zu halten, hiess es weiter.

Das Aktienkapital wurde um 4 Millionen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte und damit um 40'000 Franken auf 447'812,13 Franken angehoben. Diese Summe ist in 44'781'213 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken eingeteilt.

Mit der Übernahme festigte und stärkte Mobilezone die Präsenz in Deutschland und insbesondere die Kompetenz im E-Commerce mit der Online-Plattform "www.sparhandy.de", so Mobilezone.

