Mobilezone nimmt über Kapitalerhöhung knapp 82 Mio CHF ein

Der Handyanbieter Mobilezone hat im Rahmen der zur Finanzierung einer Übernahme in Deutschland lancierten Kapitalerhöhung beinahe alle Aktien über die Bezugsrechte an den Mann gebracht. Bis zum Ende der Bezugsfrist seien Bezugsrechte für 8,57 Mio neue Namenaktien ausgeübt worden. Das entspreche einem Anteil von 99,9% der total angebotenen Aktien, schreibt Mobilezone in der Mitteilung vom Freitag.