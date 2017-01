Der Musikdienst Tidal, der mit Künstlern als Eigentümer einen neuen Weg in der Branche gehen wollte, bekommt eine Mobilfunk-Anbieter als Grossaktionär. Der US-Netzbetreiber Sprint kauft einen Anteil von 33 Prozent an dem von Rapstar Jay-Z gegründeten Musik-Service. Ein Preis wurde nicht bekannt. Die 45 Millionen Sprint-Kunden sollen nach dem Deal Zugang zu exklusiven Inhalten bei Tidal bekommen, teilten die Unternehmen am Montag mit.