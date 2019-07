Mobimo beruft Christoph Egli in die Geschäftsleitung

Bei der Immobiliengesellschaft Mobimo kommt es zu einer Änderung in der Geschäftsleitung. Neu wird Christoph Egli als Leiter Bewirtschaftung in das Gremium berufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Änderung gilt ab 1. August 2019. Egli ist seit 2007 für Mobimo tätig.