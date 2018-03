Mobimo-CEO will Amt aufgeben - Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu

Die Aktionäre des Immobilienunternehmens Mobimo haben an der am Dienstag durchgeführten Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Zudem wurde ein personeller Wechsel für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. CEO Christoph Caviezel will die operative Führung des Unternehmens nach über zehnjähriger Tätigkeit im Frühjahr 2019 in neue Hände geben, heisst es in einer Mitteilung am Dienstagabend. Die Suche nach einem Nachfolger werde zeitnah eingeleitet.