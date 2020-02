Mobimo-Westschweiz-Leiter verlässt das Unternehmen

Pointet übernehme eine Führungsfunktion ausserhalb der Gesellschaft, teilte Mobimo am Freitagabend mit. Er arbeitete seit Ende 2006 für Mobimo. 2015 war der zweisprachige Architekt in die Geschäftsleitung berufen worden, um der Bedeutung der Westschweiz für das Luzerner Immobilienunternehmen Rechnung zu tragen. Gemäss Angaben auf der Internetseite befinden sich rund 40 Prozent der Anlageobjekte von Mobimo in der Westschweiz.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauerten den Austritt von Pointet im Communiqué, sie "freuten sich aber mit ihm über seinen Karriereschritt".

tt/ys

(AWP)