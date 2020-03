Modehändler H&M will Dividende wegen Coronavirus aussetzen - viele Läden zu

Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M ) will in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie die Dividendenzahlung für 2019 aussetzen. Demnach soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, die Zahlung von 9,75 Kronen (rund 0,88 Euro) je Aktie nicht zu veranlassen, teilte der Konzern am Montag in Stockholm mit. Mit der Massnahme werde die Finanzkraft des Unternehmens gestärkt und der künftige Handlungsspielraum in einer von Unsicherheit geprägten Lage erhöht, hiess es.