Modekonzern H&M stellt verlustreiche Marke Cheap Monday ein

Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) (H&M) will seine verlustreiche Marke Cheap Monday bis Juni 2019 einstellen. Von der Massnahme seien etwa 80 Mitarbeiter betroffen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Als Grund nannte H&M einen durch die Digitalisierung bedingten, schnellen und weitreichenden Wandel in der Modeindustrie.