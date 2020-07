Molecular Partners gibt neue Aktien aus

Der Ausgabepreis und die endgültige Anzahl der Aktien würden voraussichtlich am morgigen Dienstag vor Eröffnung der Börse kommuniziert, teilte Molecular Partners am Montagabend mit. Das Aktienkapital werde sich mit diesem Schritt um rund 25 Prozent erhöhen.

Molecular Partners musste zuletzt einen Rückschlag verkraften. Das Unternehmen ist mit seinem Hoffnungsträger Abicipar bei den US-Gesundheitsbehörden nicht durchgekommen. Das Mittel zur Behandlung einer Augenkrankheit hat in klinischen Versuchen zu oft eine Entzündung hervorgerufen.

Damit gingen auch hohe Meilensteinzahlungen des Partners Allergan flöten. Das Management deutete seinerzeit an, man arbeite nun an anderen Arten zur Finanzierung des Unternehmens. Molecular Partners sei aktuell aber "nicht in Eile", sagte Konzernchef Patrick Amstutz vor zehn Tagen.

