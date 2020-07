Molecular Partners mit leichten Gewinnen nach Aktienplatzierung

Die Aktien des Biotechunternehmen Molecular Partners gehören am Dienstag zwar nicht zu den grössten Gewinnern, sind aber dennoch ein Thema am Markt. Das Unternehmen hat am Morgen die erfolgreiche Platzierung von mehr als 5 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt gegeben. Ausgegeben wurden die Titel zu 14,50 Franken das Stück.