Molecular Partners und Addex werden an Cowen-Konferenz Pipeline vorstellen

Molecular Partners will dabei am 12. März über Fortschritte bei seinen klinischen DARPin-Verbindungen informieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Ausserdem werde CEO Patrick Amstutz die strategische Partnerschaft mit Amgen für den Kandidaten MP0310 diskutieren und über den Beginn eines Forschungsprojekts, das von Gilead unterstützt wird, informieren.

Addex wiederum macht in seiner Medienmitteilung keine genauen Angaben über den Inhalt der Präsentation, die CEO Tim Dyer am 13. März halten wird.

Solche Investoren-Konferenzen sind für die Unternehmen wichtig, da sie dort mit potenziellen US-Investoren in Kontakt kommen können.

hr/uh

(AWP)