Molecular Partners veröffentlicht Daten zu Krebskandidat MP0317 in Fachjournal

Das Biotechunternehmen Molecular Partners hat präklinische Daten zu seinem Krebskandidaten MP0317 in der US-Zeitschrift "American Association for Cancer Research" veröffentlicht. MP0317 sei das zweite immunonkologische Programm des Unternehmens, das in die klinischen Studien eintrete, teilte Molecular Partners am Donnerstag mit.