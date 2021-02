Moneypark platziert 2020 Hypothekarvolumen von 3,4 Milliarden

Das sei das stärkste Ergebnis in der Geschichte des 2012 gegründeten Unternehmens, heisst es in der Mitteilung. Dabei sei das Hypothekarvolumen in allen Regionen gesteigert worden. Laut eigenen Angaben bleibt die Helvetia-Tochter mit diesen Ergebnissen die Nummer zwei im Geschäft mit neuen Hypotheken.

Letztes Jahr hatte Moneypark angegeben, mit rund 3 Milliarden Neuhypothekarvolumen die beiden Grossbanken UBS und CS überholt zu haben. Weiterhin an erster Stelle dürfte aber die Raiffeisen sein, bei der das Hypothekarwachstum im ersten Halbjahr 2020 rund 2,2 Milliarden betrug.

Vertriebspartnerschaften ausgebaut

Nebst einer Steigerung der Neuhypotheken hat Moneypark 2020 auch sein Netzwerk an Vertriebspartnerschaften weiter ausgebaut. Neu könne das Unternehmen auf die Angebote von über 150 Finanzierungsanbietern zurückgreifen, heisst es. Moneypark bietet keine eigenen Hypothekarprodukte an, sondern vermittelt Produkte ihrer Finanzierungspartner, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen laut den Angaben über 300 Mitarbeitende gegenüber 250 im letzten Jahr. Das Unternehmen habe seine Ankündigung, im Jahr 2020 rund 100 Stellen zu schaffen, wahrgemacht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Es seien aber noch viele Stellen unbesetzt.

Moneypark betreibt mit rund 20 Filialen etwas weniger Geschäftsstellen als im letzten Jahr. Die Sprecherin betonte allerdings, dass dabei auch Filialen zusammengeführt wurden. Entgegen dem Trend investiere Moneypark weiterhin stark ins Filialnetz, sagte sie. Dieses Jahr wurde bereits eine Filiale in der Romandie eröffnet, im Frühling ist die Eröffnung einer weiteren im Tessin geplant.

Immobiliengeschäft soll wachsen

Der Traum der eigenen vier Wänden sei für viele Menschen präsenter denn je, wird Moneypark-Chef Stefan Heitmann in der Mitteilung zitiert. Deshalb strebt Moneypark im aktuellen Jahr weiteres Wachstum an. Aber nicht nur im Hypothekargeschäft, sondern auch im Immobiliengeschäft. In dieses ist Moneypark erst im Januar dieses Jahres eingestiegen.

Bereits im ersten Jahr wolle das Unternehmen mehrere Hundert Suchende und Verkäufer auf der Immobilienplattform beim Kauf und Verkauf von Häusern und Wohnungen begleiten. "Der Markteintritt ist klar geglückt", so Heitmann.

tv/ra

(AWP)