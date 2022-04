Montana Aerospace schliesst Übernahme von Asco Industries ab

Am (gestrigen) Donnerstag sei in diesem Zusammenhang noch eine Änderungsvereinbarung zum Anteilskaufvertrag unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Demnach erfolgte die Akquisition gegen eine Barzahlung und 4,4 Millionen Montana-Stammaktien. Die Verkäufer von Asco hätten ein ausgeprägtes Interesse daran gehabt, auch Aktionäre von Montana Aerospace zu werden, heisst es dazu.

Die Zahlung erfolgte laut der Mitteilung mit dem Closing. Zusätzlich zum Kaufpreis sind frühestens am 30. Juni 2025 zudem bis zu 30 Millionen Euro fällig, falls Asco bestimmte Performance-Ziele erreicht. Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital (unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre) an die Verkäufer erfolge spätestens am 14. April.

Integration in Montana Aerospace

Asco wurde den Angaben zufolge vor 68 Jahren gegründet, beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende und ist in der Fertigung von Systemkomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie an vier Standorten in Belgien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. In den Jahren vor dem Ausbruch der Pandemie hat das Unternehmen einen Jahresumsatz von bis zu 260 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach der Übernahme will Montana die Anlagen von Asco in sein eigenes globales Produktionsnetzwerk integrieren, wobei Asco als Marke bestehen bleibt.

Die Luftfahrtbranche befinde sich gerade in einem grundlegenden Wandel, wird der ehemalige Asco-CEO und Aktionär Christian Boas in der Mitteilung zitiert. "Bei den Zulieferern kommt es zu einer Konsolidierung, weil die Anforderungen der Flugzeughersteller ständig steigen und nur die besten den Wettbewerb überstehen werden." Der Verkauf sei deshalb ein wichtiger Schritt.

Boas wird als CEO von Asco durch Kai Arndt, COO von Montana Aerospace und Leiter des Bereichs Aerostructures, abgelöst. Er werde der Gruppe aber weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen, heisst es.

tv/uh

(AWP)