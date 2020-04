Montana Tech 2019 mit deutlichem Wachstum

Der Gruppenumsatz wuchs im Berichtsjahr um 11 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie dem am Dienstag publizierten Quartalsbericht für das vierte Quartal zu entnehmen ist. Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA fiel mit 189,8 Millionen rund 28 Prozent höher aus. Zum Vorjahr gut doppelt so hohe Abschreibungen und Amortisationen von rund 131 Millionen liessen den EBIT jedoch um rund 30 Prozent auf 58,8 Millionen zurückgehen.

Das Ergebnis 2019 wurde wesentlich von Einmaleffekten wie dem Aluflexpack-IPO und Konsolidierungen beeinflusst, wie das Unternehmen weiter schreibt. Auf bereinigter Basis belief sich der EBITDA auf 198,0 Millionen und der EBIT auf 97,5 Millionen.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 38,5 Millionen Euro, nach 52,9 Millionen im Vorjahr.

Varta und Aluflexpack mit deutlichem Wachstum

Die Varta AG (Division Energy Storage) steigerte den Umsatz 2019 um 34 Prozent auf 362,7 Millionen Euro. Aufgrund der bereits angelaufenen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Lithium-Ionen-Batterien erwartet der Konzern, beim Wachstum im laufendem Jahr nochmals eine Beschleunigung. Dies trotz der schwierigen Situation durch die Massnahmen gegen die Corona-Pandemie. Durch die Akquisition von Varta Consumer werde das Geschäftsmodell zudem auf eine breitere Basis gestellt.

Aluflexpack (Division Industrial Components) steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 207,9 Millionen Euro. Dazu hätten die stabile Nachfrage und die Konsolidierung der türkischen Tochter Arimpeks beigetragen.

Die Universal Alloy Corporation (UAC) habe bei den neuen Werken in Rumänien und in Vietnam grosse Baufortschritte gemacht. Erste Maschinen seinen bereits in Betrieb und an den beiden Standorten seien über 1'000 Mitarbeitende beschäftigt. Das Werk von Alu Menziken in Rumänien befinde sich noch in der Anlaufphase. Von der Schwäche im Automobilbereich sei hingegen Alpine Metal Tech betroffen. Die Asta Gruppe bewege sich mit ihren Komponenten für den Kraftwerksbau in einem "schwierigen, aber trotzdem stabilen" Umfeld, wie es heisst.

Diversifizierte Ausrichtung mildert Einbussen

Für das laufende Jahr gibt sich die Gruppe verhalten optimistisch. Auch in einem schwierigerem Umfeld bleibe die Montana Gruppe für die Kunden ein attraktiver Lieferant. Die ersten Monate würden dies bestätigen. Die zu erwartenden Auswirkungen aus der COVID-19-Krise dürfte aber Teile der Montana Gruppe im Wachstum dämpfen. Es sei aber zu erwarten, dass die diversifizierte Ausrichtung die möglichen Einbussen abmildert, wie es weiter heisst.

yr/cf

(AWP)