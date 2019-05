Montana Tech-Tochter Aluflexpack dürfte bald an die Börse kommen

(Meldung vom Mittwochabend um weitere Informationen ergänzt) - An der Schweizer Börse kündigt sich ein weiterer Börsengang an. Der kroatisch-schweizerische Verpackungshersteller Aluflexpack, der zur Montana Tech-Gruppe mit Sitz in Menziken gehört, dürfte gemäss Insidern bereits Anfang kommender Woche Pläne für eine Kotierung seiner Aktien an der Börse noch im Sommerhalbjahr ankündigen.