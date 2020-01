Montana Tech-Tochter Varta schafft durch Ausbau 600 neue Arbeitsplätze

(Ausführliche Fassung) - Die Montana Tech-Tochter Varta drückt beim Ausbau seiner Produktion aufs Tempo. Um dem rasant steigenden Bedarf nach Lithium-Ionen-Zellen zu decken, will das Unternehmen künftig noch mehr Batterien herstellen als ursprünglich geplant. Dafür schafft Varta rund 600 neue Arbeitsplätze in Deutschland, wie der Batteriehersteller am Donnerstag in Ellwangen ankündigte. An der Börse legte die Aktie nach der Nachricht kräftig zu.