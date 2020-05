Montana-Tech-Tochter Varta startet mit Gewinnwachstum - Ausblick bestätigt

(Ausführliche Fassung) - Der Batteriehersteller Varta ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Corona-Pandemie macht sich bei dem Unternehmen nicht im Geschäft bemerkbar. Im ersten Quartal stiegen Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. An seiner Prognose hält die Montana-Tech-Tochter fest. Die Aktie sprang am Freitagvormittag um gut 14 Prozent an. Analysten lobten Zahlen und Ausblick.