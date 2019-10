Morgan Stanley steigert überraschend Gewinn - Aktie legt zu

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an: Im vorbörslichen New Yorker Handel legte der Kurs der Morgan-Stanley-Aktie um vier Prozent zu.

Vor allem in der Investmentbank und bei der Differenz von eingenommenen und gezahlten Zinsen übertrafen die Erträge deutlich die Erwartungen von Analysten. So stieg der Zinsüberschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar, während Analysten im Schnitt nur rund 970 Millionen erwartet hatten. Über alle Geschäftsbereiche hinweg legten die Nettoerträge um zwei Prozent auf gut zehn Milliarden Dollar zu. Der Bankführung um Morgan-Stanley-Chef James Gorman zufolge waren sie damit höher als in jedem anderen dritten Quartal der vergangenen zehn Jahre./stw/nas/mis

(AWP)