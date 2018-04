Morphosys erhöht für US-Börsengang Kapital um sieben Prozent

Das Biotech-Unternehmen Morphosys erhöht für die geplante Aktienplatzierung in den USA wie erwartet das Kapital. Um die vor etwas mehr als einer Woche angekündigten Ausgabe von 8,3 Millionen sogenannten Hinterlegungsscheinen (ADS) in den USA zu ermöglichen, werde die Zahl der Stammaktien um 2,075 Millionen erhöht, teilte das TecDax-Unternehmen am Mittwoch in Martinsried mit. Damit steigt die Zahl der ausgegebenen Aktien um sieben Prozent auf knapp 31,5 Millionen.