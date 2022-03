Morphosys ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich kam 2021 ein Verlust von 514,5 Millionen Euro heraus, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Planegg bei München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Morphosys noch einen Gewinn von knapp 98 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt hatte der Konzern bereits über hohe Abschreibungen für das vierte Quartal berichtet.