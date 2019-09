Moskauer Flughafen will mit neuer Landebahn Passagierzahl erhöhen

Auf Russlands grösstem Flughafen können künftig noch mehr Flugzeuge starten und landen. Der Airport Scheremetjewo im Norden Moskaus nahm am Donnerstag seine dritte Landebahn in Betrieb, nach fast zehn Jahren Bauzeit. Damit solle die Zahl der Starts und Landungen von 65 auf 90 in der Stunde erhöht werden, teilte der Flughafen der Agentur Interfax zufolge mit.