Der Triebwerksbauer MTU will wegen der Corona-Krise nun doch zahlreiche Stellen streichen. Bis Ende 2021 sollen 10 bis 15 Prozent der Jobs weltweit wegfallen, teilte der Dax -Konzern am Montag in München mit. Der Konzern hat rund 10 000 Mitarbeiter. Es solle aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben, hiess es weiter.