Münchener Rück übertrifft trotz hoher Sturmschäden Gewinnziele

"Wir bleiben daher zurückhaltend mit einem konkreten Gewinnziel." Jurecka stellte lediglich in Aussicht, ein Jahresergebnis von über 2,5 Milliarden Euro zu erzielen. Das wäre deutlich mehr als 2018, allerdings hat der Konzern das Ergebnis schon nach neun Monaten in der Tasche. An der Börse hielten sich die Anleger zurück: Die Aktien waren mit einem Minus von einem Prozent unter den grössten Verlierern im Leitindex.

Vor allem dank Zuwächsen beim Kapitalanlageergebnis erzielte der weltgrösste Rückversicherer von Januar bis September einen um 22 Prozent höheren Überschuss von 2,49 Milliarden Euro. In der Kernsparte Rückversicherung legte der Gewinn zu. Bei der Tochter Ergo, die Privatleuten Lebens- und Sachversicherungen anbietet und lange das Sorgenkind des Münchener Konzerns war, war das Ergebnis zwar niedriger als im Vorjahreszeitraum. Jurecka zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Tochter ihr Gewinnziel von 400 Millionen Euro im Gesamtjahr erreichen wird.

Im dritten Quartal stiegen die Kosten durch Grossschäden um 64 Prozent auf 981 Millionen Euro an. Dabei schlugen die Stürme "Dorian" mit 360 Millionen Euro und "Faxai" mit 380 Millionen Euro besonders ins Kontor. Taifun "Hagibis", der Anfang Oktober über Japan hinweggezogen war, werde noch schadenträchtiger sein, sagte Jurecka.

Eine konkrete Schadenprognose sei aber derzeit nicht möglich, da bei Taifunen in der Vergangenheit erste Schätzungen oft nicht präzise genug gewesen seien. Hannover Rück hatte seine "Hagibis"-Kosten auf weniger als 330 Millionen Euro beziffert.

Glückliches Händchen bei der Kapitalanlage

Das Beitragsvolumen soll nach den Planungen der Münchener Rück auf insgesamt mehr als 49 Milliarden Euro steigen. In der Sparte Rückversicherung stiegen die Beiträge in den vergangenen drei Quartalen um acht Prozent auf 25,5 Milliarden Euro. Bei der Ergo gingen die Einnahmen um knapp ein halbes Prozent auf 13,4 Milliarden Euro zurück.

Ein glückliches Händchen bewiesen die Münchener bei der Kapitalanlage. So sei mehr investiert worden in Firmenanleihen und in festverzinsliche Wertpapiere in den USA und in Schwellenländern, sagte Jurecka. In der Euro-Zone ist es angesichts der niedrigen Leitzinsen für Versicherer und Banken schwierig geworden, Zinsüberschüsse zu erzielen. Das Ergebnis der Kapitalanlage legte bis Ende September um fast ein Fünftel auf 5,8 Milliarden Euro zu. Die erzielte Rendite lag bei 3,2 Prozent, über dem Ziel des Konzerns von drei Prozent.

(AWP)