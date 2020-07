Das US-Zweck-Akquisitionsunternehmen Churchill Capital will mit dem amerikanischen Gesundheitsdienstleistungsunternehmen MultiPlan fusionieren. Der Zusammenschluss gehe im Wert von 11 Milliarden Dollar an die New Yorker Börse, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag (Ortszeit) mit.