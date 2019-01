Munich Re: Aufräumarbeiten nach Datenleck sehr aufwendig

Nach der Entdeckung des riesigen "Collection #1"-Datensatzes gestohlener Log-in-Informationen kommt nach Einschätzung der Munich Re aufwendige Schadenbegrenzung auf betroffene Unternehmen zu. "Mit Hilfe der Datensätze könnte man versuchen, sich in Mailaccounts, Bankkonten, Firmennetzwerke oder oder soziale Netzwerke einzuloggen", sagte am Freitag Martin Kreuzer, Cyberexperte beim weltgrössten Rückversicherer. "Identitätsdiebstahl ist in hohem Mass eine Gefahr für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen, wenn sich jemand unter dem Namen eines Mitarbeiters einloggt, die Passwörter ändert und den Zugang für den eigentlich Berechtigten sperrt."