Munich Re: Erholung der Rückversicherungspreise endet 2019

Ein Jahr nach der verheerenden Hurrikan-Serie in den USA schminkt sich der weltgrösste Rückversicherer Munich Re einen weiteren Anstieg des Prämienniveaus schon wieder ab. Bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft Anfang 2019 könne es "Preisänderungen in beide Richtungen geben, aber insgesamt wohl stabile Preise", sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Sonntag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo. Dort lotet die Branche mit Maklern und Kunden, sogenannten Erstversicherern wie Allianz und Axa, die Konditionen für das kommende Jahr aus.