Munich Re hält höhere Prämien nach jüngsten Katastrophen für möglich

BADEN (awp international) - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re blickt nach den schweren Sturmschäden in Japan und den USA etwas optimistischer auf die anstehende Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie der Allianz . "Ich erwarte 2019 mindestens eine stabile Erneuerungsrunde", sagte Vorstandsmitglied Doris Höpke am Montag beim Rückversicherertreffen in Baden-Baden. Mitte September hatte der Konzern lediglich mit einem stagnierenden Prämienniveau gerechnet, nachdem der Anstieg im Rückversicherungsgeschäft 2018 bereits überraschend gering ausgefallen war.