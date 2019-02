Munich Re kehrt 2018 zurück zu Milliardengewinn - Dividende steigt

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat trotz erneut hoher Grossschäden im abgelaufenen Jahr einen überraschend hohen Milliardengewinn erzielt. Auch dank guter Ergebnisse der Tochter Ergo stand unter dem Strich ein Überschuss von rund 2,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Das war gut sechs Mal so viel wie im Katastrophenjahr 2017, als eine Hurrikan-Serie in den USA und zwei Erdbeben in Mexiko den Gewinn der Münchner weitgehend zerfleddert hatten.