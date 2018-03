Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re nutzt seine finanziell gute Lage für den Rückkauf weiterer Aktien. Bis zur Hauptversammlung im Jahr 2019 sollen Anteile für bis zu eine Milliarde Euro erworben werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das derzeit laufende Rückkaufprogramm in gleicher Höhe werde wie geplant zur Hauptversammlung am 25. April 2018 abgeschlossen sein./zb/das